TYLKO NA PUDELKU: Rozmodleni Wojciech Modest Amaro i jego żona stają w obronie księży! "To są też ludzie. POPEŁNIAJĄ BŁĘDY" (WIDEO)

To też są ludzie, ale ze specjalną misją a robili te okrucieństwa dzieciom w specjalnych miejscach, a że są tylko ludżmi to powinni byś sądzeni jak inni, może inaczej by mówił gdyby sam dowiedział się o tak skrzywdzonym własnym dziecku. A co robią ich zwierzchnicy przenoszą co najwyżej do innej parafii a oni tam dalej ten proceder czynią. Słyszałam na własne uszy jak jeden z tych zwierzchników mówił, że to są winne dzieci bo pchają im się na kolana. mam nadzieje że będą za to cierpiec, i już nie zaznają spokoju nie tylko tu na ziemi.