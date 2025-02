TYLKO NA PUDELKU: Kolejne transfery do TVN-u! Lidia Kazen tajemniczo o Hakielu: "Może zostanie gwiazdą"

Rusza wiosenna ramówka, a od kilku tygodni największe stacje prężą medialne muskuły z nadzieją na przyciągnięcie przed telewizory jak najszerszej widowni. We wtorek miała miejsce prezentacja oferty programowej TVN-u, gdzie jak zawsze nie zabrakło największych gwiazd. Wśród gości była też oczywiście Lidia Kazen, z którą miała okazję porozmawiać nasza reporterka.

Będą nowe transfery do TVN-u? Lidia Kazen tajemniczo: "Będziemy odsłaniać karty"

W rozmowie z Simoną Stolicką dyrektor programowa stacji poruszyła między innymi temat nowych projektów i ewentualnych transferów. Niedawno do ekipy "Dzień Dobry TVN" dołączył Maciej Dowbor, jego żona Joanna Koroniewska wkrótce zadebiutuje na antenie w roli prowadzącej "Zróbmy sobie dom", a od kilku dni mówi się o nowych wyzwaniach, jakie postawiono przed Izabellą Krzan. Okazuje się, że na tym prawdopodobnie nie koniec.

W tym sezonie będą kolejne transfery, będziemy odsłaniać karty powoli. Jesteśmy w trakcie castingów do formatu "The Floor", dołączyła do nas Iza Krzan, mam jeszcze parę pomysłów, więc zapraszamy do TVN-u, będzie się działo - zapowiada.

Wygląda na to, że stacja ma też pewne plany w związku z udziałem Marcina Hakiela w programie TTV "Back to School. Prawdziwy egzamin". O tym, co będzie dalej, Kazen mówi:

Jestem bardzo ciekawa, widziałam pierwsze odcinki, doskonała dawka rozrywki. Może Marcin Hakiel dołączy do nas w "You Can Dance" na widowni, albo zostanie gwiazdą? Nie wiadomo, co się wydarzy, bardzo szanujemy takie współprace i wszystko przed nami.

Pochwaliła też Macieja Dowbora, który oprócz posady gospodarza w śniadaniówce TVN-u został również prowadzącym reaktywacji tanecznego show.

Maciek jest doskonałym dziennikarzem, Sandra [Hajduk - przyp.red.] dziennikarką, robią świetnie swoją robotę, więc tak, ja jestem bardzo zadowolona.

W rozmowie z naszą reporterką Lidia Kazen powiedziała też o tym, na jaki program w tym sezonie czeka najbardziej i czym TVN chce wyróżnić się na tle telewizyjnej konkurencji. Zobaczcie nasze wideo.

