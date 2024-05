TYLKO NA PUDELKU: Taka atmosfera panowała za kulisami finału Eurowizji. Wiemy, jak reagowano na punkty Izraela i nieobecność Holandii

Kolejna Eurowizja co prawda już za nami, ale emocje wciąż pozostają żywe. Spodziewano się, że w wielkim finale nie zabraknie niespodzianek i tak rzeczywiście się stało. Przegrał faworyt notowań bukmacherów, Izrael zajął 2. miejsce w televotingu, a reprezentant Wielkiej Brytanii jako jedyny dostał od widzów zero punktów.

Taka atmosfera panowała za kulisami Eurowizji. Wymowna reakcja na pozycję Izraela

Redakcja Pudelka skontaktowała się z Marią Bałdżanow, którą zapytaliśmy o atmosferę, jaka panowała w centrum prasowym podczas sobotniego finału. Okazuje się, że dziennikarze może i mieli różne typy do zwycięstwa, ale w większości panowała zgoda co do tego, kto wygrać nie powinien. Wskazuje na to reakcja, gdy podczas ogłaszania głosów z televotingu Ukraina zepchnęła Izrael na 2. miejsce w rankingu.