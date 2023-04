TYLKO NA PUDELKU: "Taniec z Gwiazdami" czekają wielkie ZMIANY! Tylko jedna osoba "nie musi się obawiać o swoją przyszłość"

medium 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Jako polskie medium przewiduję listę uczestników nowej edycji: Julia "Madeleine" Faustyna, Perskie Oko, Kobieta Petarda, Izabela od Królika, Lalunia królowa życia i tureckich klinik, Bejba is kajna krejza, Julka Kamińska (już raz tańcowała, ale Edek ją tak lubi, że jeszcze raz porwie ją na parkiet), Meganka (nie chce jej król Wielkiej Brytanii, to zechce król Polsatu), Danka Martyniukowa po przemianie z Kopciuszka w księżniczkę, Marzenka Roglska (z TVO wyrzucili, z TVN-u wyleciała, nikt na spotkanie z nią nie przyszedł, więc czas na plan e czyli wygibasy z gwiazdami), Ania Grodzka, bo ostatnio wraca na salony i ktoś musi jelonka zastąpić, no i Helka Englertówna, w końcu nazwisko znane ma i wciska się ją wszędzie jako gwiazde, to niech robi fikołki na parkiecie.