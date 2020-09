TYLKO NA PUDELKU: Twórcy "365 dni" robią film o polskim show biznesie. W "The End" "nie ma miejsca dla ŚWIĘTYCH KRÓW"

Choć nie powalił na kolana krytyków, widzom (a szczególnie kobietom) film 365 dni na podstawie "prozy" Blanki Lipińskiej przypadł do gustu. Mocno "doprawiony" erotycznymi scenami stał się też "ambasadorem" Polski na świecie, pojawiając się na Netflixie i wywołując niesmak u jednych i dreszczyk emocji u innych.

Idąc za ciosem, producenci 365 dni wykorzystali fakt, że zamrożona na kilka miesięcy przez koronawirusa branża filmowa podczas wakacji dostała zielone światło i nakręcili zdjęcia do kolejnej produkcji. Tym razem Tomasz Mandes , który był jednym z producentów 365 dni, zabrał się za reżyserię obrazu o kulisach polskiego show-biznesu.

Zdjęcia do nowej, kontrowersyjnej komedii właśnie zakończyły - mówi nasz informator i zdradza tytuł nowego filmu: - "The End" będzie opowieścią o ciemnej stronie showbiznesu. Zresztą wszystkie zdjęcia kręcone były nocą. Sami twórcy mówią, że wiele gwiazd i celebrytów zobaczy samych siebie na ekranie i to niekoniecznie w świetle, w jakim błyszczą na ściankach i w jakim sami chcieliby się pokazać - zdradza nasze źródło.