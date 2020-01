TYLKO NA PUDELKU: W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" z Wieniawą i Boruc wystąpią prezenterka telewizyjna i... ZNANY RAPER

Choć lada moment rozpocznie się 11. już edycja Tańca z Gwiazdami, to oglądalność tanecznego show nadal trzyma się całkiem dobrze. Być może to wcale nie za sprawą odkrywanych na parkiecie talentów, a raczej tych tańczących inaczej celebrytów. Bo kto z nas nie pamięta "szalonych" wygibasów Justyny Żyły? Mamy głęboką nadzieję, że w nadchodzącej edycji znajdzie się jej godny następca, choć pierwsza nazwiska wskazują na to, że zapowiada się raczej poważna konkurencja bardziej o Kryształową Kulę niż żenadę roku. Wiadomo bowiem, że na parkiecie pojawi się Julia Wieniawa, która za sam udział w programie już zgarnęła rekordową stawkę. Wczoraj Pudelek jako pierwszy poinformował, że dołączy do niej... Sara Boruc.