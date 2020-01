TYLKO NA PUDELKU: Paulina Sykut drży o swoją pozycję w Polsacie: "Do tej pory była pierwszym i jedynym wyborem"

Absurd 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sykut to jedna z nielicznych prezenterek która nie irytuje. Nie jest to klasa Grażyny Torbickiej powiedzmy sobie szczerze, ale przy takiej Gilon która nie panuje nad głosem do tego ma groteskowych wygląd wypada o 10 poziomów wyzej. Rozważnie takiej wymiany to absurd