TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile wynosi KARA za złamanie umowy poufności WSZYSTKICH osób zaangażowanych w nowe show TVN! GIGANTYCZNA SUMA

Mówi się, że "The Masked Singer" to najbardziej strzeżony projekt stacji. Nic w tym dziwnego. Jak udało nam się dowiedzieć, wszystkie osoby zaangażowane w show podpisały umowy o poufności (tzw. NDA) na rekordowe jak na TVN kwoty. Wszystko to dlatego, ponieważ stacja "chce uniknąć wypłynięcia do mediów nazwisk osób związanych z nową produkcją". Chodzi tutaj w szczególności o nazwiska uczestników, bo gdy one wyjdą na jaw - program straci swój sens.