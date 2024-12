Tymczasem na koncercie Julii Żugaj: Żugajki zbuntowały się przeciwko rodzicom. "DO TYŁU!"

Dziewczyny, co myślicie? Mój facet nie ma swojej ex w znajomych, rozstali się w gniewie. Po roku poznał mnie. Czy to normalne, że lajkuje jej zdjęcie, chociaż nie ma jej w znajomych? Dla mnie to red flag (musi wchodzić na jej konto), czy powinnam to zakończyć? Już raz była rozmowa na ten temat i przyznał mi rację. Mamy wspólnych znajomych i źle czuje się z tym, że ją zaczepia przez social media