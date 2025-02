Tymoteusz Puchacz pokazał nową partnerkę? To znana influencerka, która wystąpiła w programie Kasi Cichopek

Tymoteusz Puchacz jest bez wątpienia jednym z bardziej wyrazistych i medialnych przedstawicieli rodzimej reprezentacji w piłce nożnej. Media rozpisują się nie tylko o jego popisach na murawie, lecz również o zamiłowaniu do luksusowych marek i prywatnych perypetiach. Co jakiś czas w kolorowej prasie pojawiają się kolejne rewelacje na temat rzekomych podbojów miłosnych piłkarza. Swego czasu łączono go m.in. z Julią Wieniawą, a paparazzi udokumentowali nawet jedną z ich schadzek. Mimo to, artystka stanowczo dementowała doniesienia na temat rzekomego romansu ze sportowcem. Kilka miesięcy później później Puchacz został "przyłapany" w towarzystwie influencerki, której instagramowy profil śledzi kilkadziesiąt tysięcy osób.