U Doroty Gardias wykryto nowotwór. Jak wygląda jej stan zdrowia? Pogodynka zabiera głos

Alicja 19 min. temu zgłoś do moderacji 41 1 Odpowiedz

To dopiero atencjuszka.Pamietam to,dopiero co wykryli zmianę, a ona od razu pobiegła do magazynów udzielać wywiadów zanim miała jeszcze wyniki biopsi. Jeden wywiadów miał podtytuł "mam dla kogo żyć".A potem wyszło że to niezlosliwa zmiana.Kobieto jak możesz,jak możesz robić takie coś ludziom chorym na raka.co to za próby zerowania na ludzkiej empatii.