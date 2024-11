U Julii Dybowskiej BEZ ZMIAN: Poleciała na Malediwy i paraduje po plaży w skąpym bikini

O Julii Dybowskiej zrobiło się głośno w polskich mediach, gdy na jaw wyszło, że związała się ze starszym od niej o 30 lat teherańskim miliarderem - Robertem Tchenguizem. Influencerka rzadko pokazuje ukochanego w mediach społecznościowych, co powoduje, że od czasu do czasu plotkuje się o ich rzekomym rozstaniu. Sami zainteresowani milczą jednak w tym temacie, co może na przykład oznaczać jedynie chwilowy kryzys.