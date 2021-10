U Sandry Kubickiej i Barona stabilnie: zaczęli nosić IDENTYCZNĄ BIŻUTERIĘ... (FOTO)

PrawdaCzasu 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do niedawna myślałam, że ten Arystokrata to konkretny facet. Z krwi i kości, twardo stąpający po ziemi. Niestety, także w Jego przypadku sprawdziło się stare dickensowskie powiedzenie, o tym że lepiej milczeć i uchodzić za głupca, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Co więcej, p. Aleksander nawet nie musiał się odzywać. Uczyniły to niestety Jego partnerki... Okazuje się, że nimb tajemnicy, jaki do niedawna Go otaczał, wyjątkowo Mu służył.