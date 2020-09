Ubrani w kożuchy Beyonce i Jay-Z randkują w nowojorskiej knajpce (ZDJĘCIA)

Beyonce i Jay-Z są małżeństwem od 12 lat i wspólnie wychowują trójkę pociech - 8-letnią Blue Ivy oraz 3-letnie bliźnięta Sira i Rumi. Chociaż para pozuje na wyjątkowo zgodną i szczęśliwą, w mediach już wielokrotnie pojawiały się opinie, że w rzeczywistości ich związek od lat jest jedynie czysto biznesowym układem. Oliwy do ognia bez wątpienia dolał głośny album Beyonce, Lemonade, na którym to śpiewała o romansie męża z tajemniczą " Becky z dobrymi włosami" .

Póki co, związek Beyonce i Jaya-Z trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie ich uczuciu miało coś zagrażać. Beyonce stara się również okazjonalnie przypominać światu o rodzinnym szczęściu, pozując z mężem na Instagramie lub pokazując gromadkę pociech w materiałach promocyjnych nowego albumu.