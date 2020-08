Dawno niewidziana Beyonce z ośmioletnią córką Blue Ivy i bliźniakami relaksuje się na łódce (ZDJĘCIA)

Gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 111 10 Odpowiedz

Straszny to jest fakt ile ludzi tu wytyka wygląd córek, w dodatku bardzo małych, okrutne jest takie ocenianie, zastanowcie sie trochę, potem sie dziwicie ze osoby robią operacje plastyczne słysząc czy widząc przykre komentarze na swój temat, zresztą jak operacje to i tak krytykujecie bo to wtedy plastik, masakra, życzę trochę wrażliwości