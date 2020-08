Kanye West OPUŚCIŁ SWOJE RANCZO razem z Kim Kardashian?! Jej samolot wylądował na lotnisku w Wyoming (ZDJĘCIA)

Gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 137 2 Odpowiedz

Biedne te dzieci, opiekują się nimi ochraniarze, mamuśka na insta pokazuje jaka to sielanka w rodzinie a dzieci mówią, że z mamą spędzają czas kupując aplikacje do telefonu... No ale mają prywatny odrzutowiec :)