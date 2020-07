Kim Kardashian i Kanye West nie mieszkają razem OD PONAD ROKU? "Żyją oddzielnie dla własnego dobra"

Ehhhh 19 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

I po co to dłużej ciągnąć? Są małżeństwem dopiero 6 lat, maja małe dzieci i już nie mogą na siebie patrzeć ? Pink kiedyś się żaliła ze od 2 lat nie spała ze swoim mężem. Jak ludzie nie potrzebują siebie na codzien to po co ciągnąć związek? Kim jest ładna, wpływowa, inteligentna, bogata, po co jej ten wykolejeniec? Ja na jej miejscu złożyłabym pozew o rozwod. Skoro ona wychowuje 4 dzieci a on sobie siedzi sam na swoim ranczo i jeszcze nerwy jej psuje to po co komu taki facet?