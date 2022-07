Uczestnicy "Down the road" ZARĘCZYLI SIĘ! "Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli wziąć ślub" (FOTO)

wwww 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie popieram tego.Jeśli dojdzie do ślubu, na bank zajdzie w ciążę. CO WTEDY? Kto bedzie utrzymywał, opiekował i wychowywał to dziecko? Kto weźmie odpowiedzialność? Oni? kiedy sami są jak duże dzieci. Sorry, ale nie popieram czegoś takiego. To nie jest zabawa. Nie wszystko jest dla wszyskich, niestety, ale takie jest życie. PS> Osoby z Downem są bardzo pobudzone seksualnie.