Uczestniczka "The Voice Kids" była GNĘBIONA przez dzieci z klasy! "Złamali mi rękę"

Aurelia Radecka z "The Voice Kids" ofiarą przemocy fizycznej. Dzieci nie znały litości

Po "Voice Kids" to wszystko urosło, bo ludzie zaczęli mi coraz bardziej dopiekać. Nawet robili mi coś cieleśnie. Jeden chłopak łamał mi rękę . To nie było fajne. Stwierdziłam, że będę o tym rozmawiać, nawet piosenkę o tym napiszę. Bo to było naprawdę przykre, że coś takiego miało miejsce.

Aurelia Radecka wylądowała w szpitalu. Jej mama zabiera głos

[Aurelia] miała złamaną rękę, ale dyrekcja szkoły się ty nie zainteresowała. Zgłosiliśmy sprawę na policję. Sprawa była bardziej skomplikowana. Chłopiec, który to zrobił, nie był pod dobrą opieką swojej rodziny, potem trafił do rodziny zastępczej, zrobił to także po to, by zwrócić na siebie uwagę.