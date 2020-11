Uczestnik "Big Brothera" ŻARTOWAŁ SOBIE Z GWAŁTÓW: "Myjcie się dziewczyny..."

Wiktor Stadniczenko zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w drugiej edycji wskrzeszonego po latach Big Brothera . Mężczyzna "zasłynął" tym, że przez całą edycję flirtował z koleżanką z programu, mimo że na zewnątrz czekała na niego dziewczyna. Po zakończeniu show słuch o Wiktorze zaginął - aż do teraz.

Stadniczenko na co dzień zajmuje się modelingiem. Możliwe jednak, że wkrótce będzie musiał zmienić branżę, bo właśnie traci kontrakty po tym, jak na Instagramie żartował sobie z... gwałtów.

Moje ulubione twoje myśli to: "J***ć osoby, które przeżyły gwałty"- napisał jeden z jego fanów.

"Laski robą się na dużo starsze (...). Jak jeżdżę do Berlina i widzę 14-atki i 15-latki.... O, Jezu już po pierwszych zabiegach", "Sama się gwałcisz ze swoimi myślami w internecie, czytając wszystko, co ci portale pokażą" - pisał do rozmówców.