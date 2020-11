Ugodzona strzałą amora Dominika Gwit świętuje rocznicę związku z ukochanym: "Dowiedziałam się, czym jest MIŁOŚĆ"

Paw 30 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Ta Dominisia to niezła gagatka, tak się tłumaczy, że otyłość to choroba, że posiada choroby metaboliczne a kilka postów temu na instagramie wystawiła zdjęcie gotując krewetki - niskokaloryczne i bogate w białko, pewnie. ALE Dominika dodaje do nich, o zgrozo, 3/4 kostki masła 😮 przerażające. Otyłość nie bierze się znikąd. Polecam mniej jeść i więcej się ruszać a nie wciskać kity o chorobach.