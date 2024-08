Ukochana Tomasza Iwana twierdzi, że "nie epatuje bogactwem". Tymczasem pozowała na tle DROGICH torebek i butów (FOTO)

Partnerka Tomasza Iwana zmieniła zdanie?

Karolina Woźniak rozgniewała się na nieżyczliwych internautów, którzy nieszczególnie przejęli się splądrowaniem posiadłości nieco zapomnianego już sportowca. Powodów do zadowolenia z pewnością nie dostarczyły też kierowane wobec nich zarzuty o przesadne podkreślanie wysokiego statusu materialnego. Rozgoryczona modelka dorwała się do telefonu, odnosząc się do jej mocno dyskusyjnego zdjęcia z plikiem banknotów euro.

To nie są pieniądze! To instalacja z Kawai Gallery (należącej do niej galerii sztuki - przyp. red.). Ludzie, ogarnijcie się, bo zawiść zaburza wam zdolność racjonalnego myślenia. W życiu nie dodałabym zdjęcia z kasą. Nie wrzucam zdjęć z chamskim eksponowaniem logotypów torebek na pierwszym planie, a nawet nagrywając relacje w aucie, staram się, aby nie była widoczna marka. Nikt nie epatuje bogactwem, zresztą to jest pojęcie względne i nawet gdyby tak było, to nie upoważnia innych do tego, aby włamywać się do czyjegoś domu. Ogarnijcie się - zaapelowała.