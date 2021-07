Ukochany Moniki Richardson ciepło o jej synu, który ma zespół Aspergera: "Uczymy się tej relacji, bo NIE JEST ŁATWA"

Nie bez powodu do Moniki Richardson przylgnęła łatka "wyjątkowo kochliwej". Niespełna trzy miesiące po ogłoszeniu rozwodu ze Zbigniewem Zamachowskim dziennikarka zapałała uczuciem do producenta filmowego Konrada Wojterkowskiego, którego poznała przez wspólnych przyjaciół, i błyskawicznie mianowała go nowym chłopakiem. Mimo krótkiego stażu celebrytka jest przekonana, że tym razem trafiła na "tego jedynego" i nie wyklucza ponownego zamążpójścia.