Uniwersytet, na terenie którego odbyła się konferencja federacji Antka Królikowskiego, POTĘPIA zachowanie aktora. "Jesteśmy OBURZENI"

Kwidza 1 godz. temu zgłoś do moderacji 180 4 Odpowiedz

Jak jeden człowiek może pogrążyć cały kraj swoim brakiem rozumu, dojrzałości emocjonalnej. Mowa tu o kraju która jest w czołówce o ile nie pierwszym krajem która jak na razie najwiecej poświęciła na pomoc Ukrainie,zarówno wizerunkowo, finansowo, emocjonalnie czy duchowo. Mowa tu o pomocy nie materialnej współczuciu i gotowości do pomocy. Oby jak najszybciej usunięto to z przestrzeni publicznej i medialnej. Wstyd! Jego samego powinno się skierować na odwyk i psychoterapię. To jedyne co może go uchronić od niego samego i nas od niego jako osoby tfu publicznej