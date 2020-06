Upokorzona Lea Michele przeprasza za nękanie koleżanek z planu. "Teraz wiem, że byłam nieznośna i to bez żadnego konkretnego powodu"

Wwrrd 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Z tego co zrozumiałem to wrzuciła post o solidarności z czarnymi,żeby się szanować itd, a ta ciemnoskóra aktorka oskarżyła ją że jest hipokrytką, bo nie chciała jej przy stole.Reszta to potwierdziła, ale zarówno biała jak i czarna część obsady. Czyli biała była s... dla wszystkich :) Gimnazjum?nie, USA ;) a to że czarni wykorzystują rasizm do swoich celów to druga sprawa. IZ to co robią teraz tylko to potwierdza. Tym bardziej boli zniszczenie pomnika Kościuszki pod Białym Domem, a on w swoim testamencie zostawił część pieniędzy na wykupienie niewolników..