Daniel Martyniuk PRZEPRASZA pracowników sklepu za wyzwiska i GROŹBY

Kartoteka policyjna Daniela Martyniuka jest naprawdę barwna, więc to nie jedyne upokorzenie ze strony wymiaru sprawiedliwości, jakie czeka zabawowego młodzieńca. Można domyślać się, że Daniel przegrał kolejny proces (lub przynajmniej przejął się pismem przedprocesowym), bo na Instagramie opublikował przeprosiny dla pracowników sklepu , których jeszcze niedawno wyzywał od frajerów .

Przypomnijmy, jak wyglądał pamiętny wypad Daniela do Warszawy: Zmarnowany Daniel Martyniuk WYZYWA pracowników sklepu i grozi: "Cioto, MASZ W*IERDOL!"

Daniel, zerwany z ojcowskiej smyczy, w maju tamtego roku wyskoczył do Warszawy, gdzie odwiedził kilka miejsc, w tym sklep z modną i drogą odzieżą. Tam najwyraźniej nikt nie traktował go ze specjalnymi względami, więc młody Martyniuk zaczął wyzywać pracowników od "frajerów i ciot". Sugerował jeszcze, że ktoś "chciał go zagazować". Cóż, brak możliwości kupna modnych ubrań jest w rodzinie Martyniuków faktycznie sporym, dziedzicznym problemem: Dramat Zenka Martyniuka: przez pandemię nie może kupić sobie ubrań w Brukseli.