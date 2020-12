Dramat Zenka Martyniuka: przez pandemię nie może kupić sobie ubrań w Brukseli

Aga 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 7 Odpowiedz

Nie lubię disco polo, ale Zielone Oczy coś w sobie maja, jednak pomijając to uważam, ze Zenek, jego postawa, sprawiają , ze ludzie go szanują. Nie jest chłystkiem ani celebryta z kasa. Mysle, ze wiele osób chętnie by uścisnęlo jego rękę.