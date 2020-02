Uśmiechnięta Małgorzata Kożuchowska uspokaja fanów po kolizji: "Jestem cała i zdrowa, MÓJ KOCUR TEŻ"

Małgosia unika skandali i stara się strzec swojej prywatności, przekazując fanom wyłącznie te informacje, które sama zdecyduje się im obwieścić. Mimo to, do sieci trafiła wiadomość o tym, że w środę wieczorem doszło do kolizji z udziałem aktorki. Kożuchowska zderzyła się swoim jaguarem z innym uczestnikiem ruchu drogowego. Na całe szczęście nikt nie ucierpiał, co zdecydowała się potwierdzić także sama Małgorzata. Na InstaStories aktorka udostępniła okraszone gwieździstym efektem i emotikoną z bajki Disneya selfie, pod którym wyjaśnia, że z incydentu drogowego wyszła bez szwanku zarówno ona, jak i jej auto.