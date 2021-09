Uwaga studenci: Edyta Pazura ROBI DOKTORAT!

Taka prawda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 368 39 Odpowiedz

No i super, wszyscy tak po niej jadą że jest tylko żona Czarka, że "Edyta PKP", ale spójrzcie ile lat są razem, urodziła i wychowuje mu 3 dzieci, skończyła studia na 4 kierunkach a teraz kształci się dalej plus ogarnia dom, napewno też na siebie zarabia szeroko pojętym influancerstwem, plus chyba jest jego menagerem, by the way, jak dla mnie super zaradna dziewczyna :)