Edyta Pazura straszy: "Marzą mi się studia z zakresu SZTUKI OPERATORSKIEJ"

Edyta Pazura (wtedy jeszcze Zając) pojawiła się w show biznesie za sprawą miłosnej relacji z Cezarym Pazurą , którego poznała przed kilkunastoma laty w pociągu relacji Kraków-Warszawa. Od tamtej pory ukochana aktora zdążyła zadomowić się na celebryckim podwórku i dziś budzi równie duże zainteresowanie, co jej 58-letni mąż. 33-latka prowadzi bloga, a od niedawna próbuje swoich sił także w świecie mody. Działa też w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje codzienność u boku Czarka i trójki ich wspólnych pociech.

Zapracowana żona Pazury znalazła jednak chwilę, by urządzić za pośrednictwem instagramowego profilu tzw. Q&A. Wśród pytań znalazło się oczywiście kilka związanych z Cezarym, jak i ich życiem rodzinnym.

Nie zabrakło pytań o to, czym interesuje się 33-latka i jakie są jej plany na przyszłość. Ambitna Edyta wyjawiła, że marzy się jej wydanie e-booka z przepisami, a także coraz poważniej myśli nad... rozpoczęciem studiów, już kolejnych.

Marzą mi się studia z zakresu sztuki operatorskiej - czytamy. Gdyby nie to, że wmawiano mi, że to męski zawód, jest to pewne, że już dawno byłabym po - twierdzi niedoszła operator Pazura, której przed laty podcięto skrzydła.