Uzbrojony w maskę Justin Bieber odwiedza centrum zdrowia psychicznego i urządza sobie sesję zdjęciową (ZDJĘCIA)

Choć 26-latek stwierdził, że nie ma konieczności, by odwoływać koncerty, najwyraźniej jednak nieco martwi się o swoje zdrowie. W piątek fotoreporterzy przyłapali go podczas wizyty w centrum zdrowia psychicznego. Do Amen Clinic w Los Angeles udał się z w maseczką ochronną na twarzy. Tego dnia muzykowi towarzyszyła ukochana żona. W drodze powrotnej małżonkowie zatrzymali się pod myjnią samochodową, by wykonać kilka zdjęć na tle różowej ściany. Do sesji, którą ochoczo wykonywała mężowi Hailey Bieber, gwiazdor zdjął chroniącą go przed wirusem maseczkę i zapozował z graffiti "super świeże, super czyste". Efektami sesji zdjęciowej oczywiście pochwalił się za pośrednictwem instagramowego profilu.