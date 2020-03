Justin Bieber nie odwoła trasy koncertowej przez koronawirusa. "Jest gotowy do drogi i Hailey całkowicie go wspiera"

Justin jest gotowy do drogi i Hailey całkowicie go wspiera. Jednak w przypadku, gdy na miejscu koncertu lub w stanie, w którym będą się one odbywały, ktoś będzie nakłaniał go do odwołania show, zastosuje się do zaleceń. Ma zamiar ruszyć w trasę, jeśli będzie to możliwe. Musi obserwować wszystko z dnia na dzień, jeżeli będzie zmuszony zmienić termin koncertu lub go odwołać, zrobi to. Ale jego celem jest ruszenie w trasę - twierdzi informator Hollywood Life.