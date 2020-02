Vanessa Bryant dzieli się wzruszającym portretem córki: "Widzę ją znowu szczęśliwą i uśmiechniętą z piłką do koszykówki"

Kama 51 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

W dniu pogrzebu mojego dziadka zapytałam babcię, czy bardzo jej ciężko. Odpowiedziała mi: bardzo mi ciężko, ale to nic w porównaniu z tym kiedy rodzice chowają dziecko ( babcia i dziadek 10 lat wcześniej pochowali swoją 36- cio letnią córkę, mężatkę od kilkunastu lat). A co dopiero, kiedy umiera dziecko kilku czy kilkunastoletnie. I jeszcze do tego razem z mężem. Wydaje mnie się, że ból nie do zniesienia.