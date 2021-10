Victoria Beckham i jej NABRZMIAŁE USTA wdzięczą się do kamery. Fani: "WYGLĄDASZ DZIWACZNIE"

Byłej Spicetce w pozostaniu na szczycie pomaga nie tylko wizerunek żony i matki, ale również smykałka do biznesu . Victoria od ponad dekady realizuje się w roli projektantki mody oraz właścicielki firmy kosmetycznej sygnowanej jej nazwiskiem.

47-latka niedawno gościła w jednym z amerykańskich programów, aby wypromować produkt z najnowszej linii kosmetyków. Mimo tego, że do studia zawitała w wyrazistym czerwonym topie i żółtych spodniach, uwagę internautów przykuwały jedynie...usta z wstrzykniętym wypełniaczem. Naturalnie wąskie wargi piosenkarki uległy znacznemu powiększeniu, co zaniepokoiło fanów, którzy z niesmakiem komentowali nowy look gwiazdy: