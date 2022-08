Viki Gabor i Michał Szczygieł wystąpili w KOREAŃSKIEJ telewizji jako wschodzące gwiazdy muzyki POP. Doszło do drobnej WPADKI (WIDEO)

Viki Gabor i Michał Szczygieł zostali zaproszeni do popularnego koreańskiego show SimplyK-pop Con- Tour, w którym to pokazywani są popowi i K-popowi twórcy oraz ich fani z całego świata. Program prowadzony jest przez Minji i Jinny z Secret Number . Tym razem jednymi z głównych gwiazd odcinka byli Viki Gabor i Michał Szczygieł.

Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o Korei to: samochody, smartfony, elektronika i oczywiście K-pop. Wiem też, co nieco o historii Korei, która jest trudna, podobnie, jak Polski, co tworzy pewną nić porozumienia pomiędzy naszymi krajami - mówił na antenie.