Vin Diesel raczy się włoską kuchnią i prezentuje ODMIENIONĄ SYLWETKĘ podczas wakacji na luksusowym jachcie (ZDJĘCIA)

Każdy kto umie cieszyć się życiem lubi i jeść, i chociażby umiarkowany sport. Codziennie warto coś w życiu docenić. Czy piękny zachód słońca na spacerze z psem, powiew wiatru na twarzy podczas biegu, pracę mięśni podczas podnoszenia ciężarów, czy to uczucie ogromnej satysfakcji ze zjedzenia talerza pełnego wyśmienitego makaronu, czy ten pierwszy kęs rozplywajacego się w ustach sernika. Wszystko jest dla ludzi, we wszystkim dostrzegajmy piękno życia. Nie jedzmy byle czego, bądźmy świadomi tego co sie dzieje wokół nas - porozumiewawczy uśmiech do nieznajomego kiedy jesteście świadkiem zabawnej sytuacji na ulicy, przytrzymanie drzwi mężczyznom wnoszącym coś do bloku, obok którego przechodzicie, dzień dobry do bezdomnego grzebiącego w waszym śmietniku, którego wszyscy uważają za niewidzialnego. Takie małe rzeczy. Lubię żyć.