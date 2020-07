Wakacyjny Jarosław Bieniuk odtwarza z Oliwią zdjęcie sprzed 13 LAT! Jak wyszło? (FOTO)

Odkąd w kwietniu ubiegłego roku Jarosław Bieniuk został zatrzymany przez policję w obliczu oskarżeń o gwałt, które wysunęła pod jego adresem modelka Sylwia Sz., ojciec czworga dzieci musiał mierzyć się z niemałym kryzysem wizerunkowym. Ostatecznie jednak nie znaleziono dowodów wskazujących na to, że Jarosław Bieniuk faktycznie mógł dopuścić się gwałtu na oskarżającej go modelce, aczkolwiek postanowiono mu zarzuty nieodpłatnego udzielenia narkotyków dwóm osobom. W efekcie sąd uznał go w tej sprawie za winnego.