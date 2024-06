Waldemar Kozerawski UKARANY przez kanadyjską Izbę Lekarską. Mężowi Magdy Gessler postawiono szokujące zarzuty

Waldemar Kozerawski jest życiowym partnerem Magdy Gessler już od dwóch dekad. Na co dzień ona jest gwiazdą "Kuchennych rewolucji", on z kolei pracował jako lekarz rodzinny w południowym Ontario w Kanadzie. W jego przypadku czas przeszły nie jest niestety przypadkowy, a wszystko przez wyrok kanadyjskiej Izby Lekarskiej. Pod koniec lutego Kozerawski został bowiem zawieszony w prawach do wykonywania zawodu.

Waldemar Kozerawski ukarany. Zapadł wyrok. Stawiane mu zarzuty szokują

Jak donosi portal ShowNews, powołując się na informacje zawarte na stronie internetowej College of Physicians and Surgeons of Ontario, zapadł wyrok w sprawie jego działalności lekarskiej. Efektem były nagana, zawieszenie praktyki na okres 8 miesięcy oraz grzywna w wysokości 6 tysięcy dolarów. Najbardziej szokują jednak same zarzuty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Mąż Magdy Gessler szczerze o ich związku

Z dostępnego publicznie protokołu Ontario Physicians and Surgeons Discipline Tribunal dowiadujemy się, że w maju 2021 roku Kozerawski został zatrzymany na lotnisku Pearson za podróżowanie z Oxycocetem i kilkoma innymi lekami na receptę, które nie zostały mu przepisane. Podczas dochodzenia wyszło na jaw, że część z nich, w tym substancje kontrolowane, zostały przepisane "bliskiej osobie z rodziny Kozerawskiego".

W dokumentach osoba ta widnieje jako Pacjent A. Co więcej, Kozerawski miał leczyć tę osobę na wiele poważnych i przewlekłych schorzeń przez ponad dekadę. Oskarżono go o "niewłaściwy użytek 11 medykamentów do celów prywatnych, które nie zostały mu zapisane" oraz "udzielanie leczenia Pacjentowi A nawet po tym, gdy powiadomiono go o obawach Kolegium". Co więcej, miał też wykonywać tej osobie zastrzyki z botoksu oraz przepisywać benzodiazepiny i leki przeciwpsychotyczne.

Zasady jasno mówią, że lekarzom nie wolno przepisywać ani podawać narkotyków członkom rodziny. Doktor Kozerawski przepisał oksykodon w dawce 80 mg 38 razy, łącznie 3580 tabletek w ciągu 10 lat. Miał trudności z odstawieniem Pacjenta A od narkotyku, jednak nie skontaktował się z konsultantem w sprawie strategii leczenia bólu. Na przykład, doktor Kozerawski zamienił oksykodon na multiwitaminowe placebo, nie informując o tym pacjenta - czytamy w raporcie kolegium.

Według zapisu w raporcie Kozerawski miał przyznać się do faktów przedstawionych podczas przesłuchania. College of Physicians and Surgeons of Ontario określił na podstawie zeznań, że ten dopuścił się "haniebnego i/lub nieprofesjonalnego zachowania".

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.