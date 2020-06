Rozradowana Weronika Marczuk chwali się w imieniu córki: "Skończyłam 5 MIESIĘCY" (FOTO)

Hana 19 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Niestety, ostatnio często tak bywa, że kobieta ma trudności z zajściem w ciążę i kiedy wszystkie metody zajścia w ciążę zawodzą i jest już jest pewna, że nie zostanie mamą, bo skończyła 45-lat, nagle zachodzą dziwne zmiany w organizmie i kobiety w okolicy 50-lat zachodzą w ciążę. Są szczęśliwe i bardzo przerażone, bo zdają sobie sprawę z tego, że w tym wieku większość dzieci może urodzić się z wadą genetyczną... Nie dokładajmy jej zmartwień słowami typu "nie boisz się", "mogłabyś być babcią", "nie wiesz co to antykoncepcja..." Zaproponuj, że przyjdziesz do niej raz w tygodniu i zabierzesz dzieciątko na 2 godzinny spacer, żeby mama mogła iść do kosmetyczki, fryzjera, masażysty (bo kręgosłup będzie bolał) lub po prostu mogła się choć trochę wyspać :) Dlatego wszystkim mamom, które otrzymały nieoczekiwany "dar życia" w wieku 45-55 lat życzę dużo zdrowia, miłości, cierpliwości i siły, by móc cieszyć się "późniejszym macierzyństwem".