Refleksyjna Weronika Marczuk szczerze o macierzyństwie i poronieniu: "Zabrakło 3-4 tygodni, by bliźniaki mogły przeżyć"

ela 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

czyli in vitro? jesli cialo nie jest juz w stanie zajsc w ciaze i dzieje sie to przez sztuczne zaplodnienie, to niedziwne, ze bylo poronienie, szczegolnie blizniakow, bo za duzy wysilek dla organizmu, ktory sam juz nie jest zdolny do zaplodnienia, poniewaz wie, ze nie donosi ciazy. tak jak Celine Dion w wieku 50 lat wszczepila sobie trojaczki i pozniej placze, ze jedno dziecko zmarlo. Weroniko, mowilas, ze nienawidzisz Polski i Polakow, to dlaczego kolejny facet to znow Polak i tu wrocilas? Moze Ukraincy traktuja Cie jeszcze gorzej niz ci wstretni Polacy?