Weronika Rosati o konflikcie z Kingą Rusin: "Nie chcę brać udziału w dyskusjach, które są PONIŻEJ PEWNEGO POZIOMU"

Jakiś czas temu Weronika Rosati udzieliła jednemu z serwisów wywiadu, w którym poruszony został temat prywatności gwiazd. Wypowiedź aktorki była komentarzem do pamiętnego zachowania Kingi Rusin, która rok wcześniej nagrywała kulisy pooscarowej imprezy z Adele , po czym wrzuciła je do sieci.

Wypowiedzią Rosati poczuła się mocno dotknięta Kinga Rusin. Prezenterka wytoczyła ciężkie działa i zagrała poniżej pasa, upominając Rosati, by zachowywała się lojalnie wobec znajomych z branży. Przy okazji wypomniała jej dawną relację z Harveyem Weinsteinem , co z kolei wywołało zdecydowana reakcję Rosati.

Ostatnio aktorka przyleciała do Polski, by promować swoją nową markę kosmetyczną. Przy okazji padają pytania o zatarg z Rusin. Rosati nie chce już komentować afery.

Nie ma co o niej mówić, już trzy pytania poświęcamy jej - dodała.

Martwię się tym, że ludzie się angażują w jakiś sposób w sytuacje, które są naprawdę niegodne uwagi. Jest tyle ważniejszych tematów, naprawdę mamy poważniejsze problemy i myślę, że pandemia jest takim czasem, kiedy bardzo ważne jest, by nawzajem mieć do siebie szacunek, wyrozumiałość i wsparcie, bo zniszczyła wiele żyć i jest to tragiczny czas - zakończyła Weronika.