Weronika Rosati reaguje na krytykę Polaków, że jej córka mówi głównie po angielsku: "TO ŚMIESZNE"

Dziecko bez problemu nauczy się każdego języka, którym jest otoczone, tak nazywają to psycholingwisci. Dziecko nie uczy się języka, ono go nabywa. Nauka jest w szkole. Mówienie do dziecka regularnie po polsku jest darem dodatkowego języka bez żadnego wysiłku i konfliktu z językiem angielskim. Mała teraz mieszka w Stanach, ale to może się zmienić. Pisze o tym, bo pisałam na ten temat pracę naukową. Dodatkowy język nie przeciąży dziecka w żaden sposób. Mogą być sytuacje, że brakujące słowo pożyczy z drugiego języka. Podam przykład rodzinny. Moje bratanice mieszkające w Berlinie i znające polski zostały zatrudnione przez dealera BMW do pracy właśnie dlatego, że znały polski, a oni szukali osób dwujęzycznych. Wystarczy z dzieckiem rozmawiać, ono naturalnie złapie język. W późniejszym wieku to już nauka, trudniejsza i dłuższa. Pani Weroniko, polska szkoła to za mało, a jeśli po polsku zajmuje więcej czasu to dobrze. Nie wszystko trzeba robić na szybko. Tak jest łatwiej dla Pani i trudniej dla dziecka.