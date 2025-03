Wiadomo, kim jest tajemniczy mężczyzna, z którym spacerowała Agnieszka Grochowska

zgłoś do moderacji

No tak… zwykle 10 lat i zmiana, miłość mija, ogień gaśnie i następny… Co bardziej wyrwali to powalczą o kolejne 10 lat… Ale też odpadną, któreś ulegnie i zdradzi… Niestety. Mi mój cudowny (12 lat temu) mąż też taki numer zrobił choć wszystko było „na miejscu” i nie jeden facet zazdrościłby mu takiej kobiety… Wolał inną, niekoniecznie ładniejszą, inteligentniejszą czy nawet młodszą po prostu nową… Ale chyba taki jest świat…