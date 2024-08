Widzowie podzieleni po koncercie TVP. Wychwalają Dawida Kwiatkowskiego, ale GRZMIĄ nad gospodarzami: "Oprawa i prowadzenie do bani"

Meloman 31 min. temu zgłoś do moderacji 9 16 Odpowiedz

Ludzie!! O gustach się nie dyskutuje!!! Zapomnieliście??? Ci pod sceną bawili się dobrze. To lato z radiem,a nie koncert na stadionie. No pewnie,jak nie oczy zielone ,to już beee!!! Zresztą zawsze lubimy te ,które już znamy. Może ci z tzw pop chcą tyle kasy że szok???? Jeszcze raz mówię,nie krytykujecie wszystkiego bo to jest chore!!!