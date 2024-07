Widzowie ROZCZAROWANI koncertem "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Zakopanem. "Wiało kompletną nudą"

Widzowie krytycznie o koncercie z TVP 2

Porażka; Wiało kompletną nudą. Koncert to nie stypa, a prowadzący nie mają w sobie iskry. Z niecierpliwością czekałam na część rozrywkową, czyli reklamy; Odgrzewane kotlety; Słaba to była impreza; Cieniutki tek koncercik i nudny. Same starocie muzyczne; Jejku, czy pamiętacie te trasy "Lato z radiem" w latach 90., a teraz co to jest!? Nuda, nuda, to ma być rozrywka dla ludzi a tu odgrzewane kotlety, aby dorobić. Szkoda, bo czekałam na ten koncert, ale bardzo się zawiodłam. Niby zmiany w TVP, a jednak po staremu. Czy to jest ten powiew świeżości? - czytamy na profilach TVP w mediach społecznościowych.