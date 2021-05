Wojtek Sawicki komentuje pominięcie osób niepełnosprawnych w "Nowym Ładzie": "Poczułem się wykluczony, pozostawiony SAM SOBIE"

Pozytywem wydaje się natomiast zwiększenie nakładów finansowych na służbę zdrowia do 7% PKB. Co prawda wiąże się to z podniesieniem podatków dla najlepiej zarabiających. Uważam jednak, że to krok w dobrą stronę, gdyż popieram progresywny system podatkowy. Podniesienie jakości publicznej ochrony zdrowia z pewnością przysłuży się wielu osobom z niepełnosprawnościami. Ale nie zapewni nam dostępu do całodobowego wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, nie przyczyni się do aktywizacji zawodowej, nie podwyższy naszych rent i świadczeń do wysokości, która pozwali nam i naszym najbliższym na godne życie. PiS to kolejny rząd, który ma nas za nic, jak zawsze jesteśmy zdani tylko na siebie.