Wpadka w Polsat News. Pracownik techniczny nie wiedział, że jest na wizji. Agnieszka Gozdyra wybuchła śmiechem

Zaledwie dwa tygodnie temu doszło do zabawnej wpadki na antenie TVN24 , dzięki której widzowie kanału informacyjnego mogli usłyszeć... najnowszy singiel Lady Gagi . Bohaterami zabawnego zdarzenia byli Radomir Wit oraz Radosław Mróz . Podczas ich rozmowy z telefonu tego pierwszego zaczął wybrzmiewać nowy utwór charyzmatycznej wokalistki, zatytułowany "Abracadabra" .

Wpadka w Polsat News. Pracownik techniczny nie wiedział, że program wciąż jest nadawany

Do kolejnego zabawnego zdarzenia doszło w środowy wieczór, w czasie trwania programu "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News. Kilkoro polityków intensywnie ze sobą dyskutowało, gdy nagle pracownik techniczny, nieświadomy, że program nadal jest nadawany, wszedł do studia i zaczął rozlewać gościom wodę. Ze stoickim spokojem i skupieniem uzupełniał szklanki polityków, podczas gdy prowadząca i zaproszeni eksperci próbowali uświadomić mężczyznę, że wciąż są na wizji. Pan Piotrek zorientował się, "co jest grane", dopiero gdy nalał wodę wszystkim gościom i czym prędzej wybiegł z kadru. Gospodyni programu, Agnieszka Gozdyra, wybuchła śmiechem, podobnie, jak jej rozmówcy. Nagranie z wpadką obiegło media społecznościowe.