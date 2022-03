Wpatrzona w telefon Joanna Opozda spaceruje po Warszawie (ZDJĘCIA)

Niunia 9 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Nie ona pierwsza nie ostatnia opuszczona przez męża forsę ma to nie jest tak źle co mają powiedzieć kobiety z noworodkiem bez pieniędzy. To jest tragedia wózek za ile forsy i ciuchy przestańcie nad nią ubolewać. Na biedna nie trafiło. Przeżyje jeszcze znajdzie faceta niech dojdzie do siebie po porodzie a następnemu urodzi dziecko.