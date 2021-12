Wpisem Marianny Schreiber o tęczowej torebce zajmie się PROKURATURA? "W innym kraju już dawno stałaby PRZED SĄDEM"

Marianna Schreiber prześladowała dziecko z powodu orientacji seksualnej. Co roku w Polsce kilkaset dzieci próbuje odebrać sobie życie z powodu prześladowań związanych z ich orientacją seksualną. Co w tej sytuacji robi żona liczącego się posła partii rządzącej? Fotografuje przypadkowo napotkaną dziewczynkę w tramwaju, której jedyną winną jest to, że ma tęczową torebkę i bezprawnie wrzuca jej zdjęcie do sieci z komentarzem: "won z mojego miasta". Dorosła kobieta stygmatyzuje i prześladuje dziewczynkę niewiele starszą od jej własnej córki! - czytamy.