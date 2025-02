Wraca sprawa Gabby Petito. Ujawniono szokujący list od matki mordercy: "Gdybyś potrzebował pozbyć się ciała, zjawię się z łopatą"

Mój były był taki sam. Niby normalna rodzina a on podpalił byłej dziewczynie dom. I matka go broniła. Dodam że on zdradzał swoją narzeczoną i zrobił to bo wszyscy się dowiedzieli że zdradza. Taki powód. A matka zamiast syna to wyzywała tę dziewczynę jeszcze epitetami. Cyrk i to ludzie po 30. Niby normalni